150. yılda 150 Vizyon Proje Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üzerinde titizlikle çalıştıkları ve büyük emek harcayarak hazırladıkları Kayseri’yi geleceğe taşıyacak, her alanda kalkındıracak ve marka şehir konumuna getirecek 150 Vizyon Proje’nin 21 Şubat Perşembe günü düzenleyecekleri geniş katılımlı toplantı ile kamuoyuna detaylı olarak tanıtılacağını söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 15:17