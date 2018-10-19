16 Bin Kişi Borcunu Yapılandırdı

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırarak tahsili için süre tanındığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu;

“Öncelikle Belediyemize borçlu olanların Yasa Gereği borçların yapılandırılması ile ilgili müracaatlar alınmaya başlandı. Belediyemize Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, ve zabıta cezaları bulunan mükelleflerin şahsen başvuruda bulunarak gerekli yasal süreç başlatıldı. Bu yasanın imkânlarından Belediyemize borçlu olan 16,142 mükellef yararlanmıştır. Yine toplam olarak 16.450 bin lira gelir elde edilecektir. Bu yapılandırmada herkes kazançlı çıktı. Borçlu olanlara kredi kartları ile ödeme kolaylığı getirilmiştir. Ancak önemli olan borçları yapılandırmak değil bu yapılandırma sonrası taksitleri zamanında ve tam olarak ödenmesidir”



Melikgazi Belediyesine borcu olan vatandaşların borç yapılandırmasından yararlanmak için aylık ödeme imkanı tanındığını belirten Başkan Büyükkılıç, borçların yapılandırmasından yararlanan vatandaşlara göstermiş oldukların hassasiyetten dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

