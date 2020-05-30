2020 yılı Melikgazi’de yatırım yılı olacak Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlarla alakalı birimler arasında koordinasyon ve işbirliği amacı ile yatırım planlama toplantısı yapıldığını söyledi.

Melikgazi ilçesinin büyük bir gelişim gösterdiğini yeni yerleşim alanlarının ilçeye kazandırıldığını ve Melikgazi Belediyesi'nin ilçenin her yerinde varlığını gösterdiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yatırımlarımızda bu gelişmeye paralel olarak artış oldu. 2020 yılı Melikgazi Belediyesi için yine yatırımlar zincirinin bir devamı olacaktır. Bu toplantı da yatırım sıralaması, ihale tarihleri ve bütçe planlaması yapıldı. Sonuç itibari ile birimler arasında uyum ve koordinasyon sağlanarak yatırım ve hizmetlere start verildi. Yapacağımız işler arasında projelendirdiklerimiz var, projelendireceklerimiz var. İnşallah yakın zaman içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2020 yılı Melikgazi insanının hayatının kolaylaştığı ve Melikgazi'nin daha yaşanılabilir bir ilçe olması adına da projelerin bir bir hayata geçtiği bir yıl olacak inşallah" dedi.

2019 yılından devam eden hizmetlerin yanında 2020 yılında 122 noktada yapılacak birçok çalışma ile ilçenin projelerle şantiye alanına dönüşeceğini kaydeden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yatırım ve hizmetleri bir bütün olarak ele aldıklarını ve hizmetleri ilçeye eşit olarak paylaştırdıklarını söyledi.



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