2020’nin yatırım planları belirlendi

Melikgazi Belediyesi’nde 2019 yılı içerisinde belediye meclisince 334, belediye encümenince ise 1812 karar alınarak yürütmenin yerine getirildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz örnek ve referans belediye gösterilmektedir. Bunun temelinde koordineli, uyumlu, işbirliği ile rasyonel çalışma gelmektedir. Planlamada da Meclis Kararları ile Encümen kararlarının büyük katkısı vardır. Özellikle Meclis Kararları ilçeyi yönlendirici, ileriye dönük ve geleceği planlayan kararlardır. Meclis Kararları oybirliği ile alınmaktadır. Bu birliktelik ve beraberlik Melikgazi’ye yatırım olarak yansımaktadır” dedi.







Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı, günün ihtiyaçlarına cevap veren ve geleceğe ışık tutan referans belediyecilik hizmetleri ile “Daha Yaşanabilir bir Melikgazi’yi oluşturmak için, alınan kararlar ile yatırımlara yön veren meclis üyelerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

