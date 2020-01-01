Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2020’nin yatırım planları belirlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclisi ve Encümenince 2019 yılında alınan kararlar ile 2020 yılının icraat planının gerçekleştirildiği gibi 2020 yılının yatırım programının da belirlendiğini söyledi.

2020’nin yatırım planları belirlendi

Melikgazi Belediyesi’nde 2019 yılı içerisinde belediye meclisince 334, belediye encümenince ise 1812 karar alınarak yürütmenin yerine getirildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz örnek ve referans belediye gösterilmektedir. Bunun temelinde koordineli, uyumlu, işbirliği ile rasyonel çalışma gelmektedir. Planlamada da Meclis Kararları ile Encümen kararlarının büyük katkısı vardır. Özellikle Meclis Kararları ilçeyi yönlendirici, ileriye dönük ve geleceği planlayan kararlardır. Meclis Kararları oybirliği ile alınmaktadır. Bu birliktelik ve beraberlik Melikgazi’ye yatırım olarak yansımaktadır” dedi.



Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı, günün ihtiyaçlarına cevap veren ve geleceğe ışık tutan referans belediyecilik hizmetleri ile “Daha Yaşanabilir bir Melikgazi’yi oluşturmak için, alınan kararlar ile yatırımlara yön veren meclis üyelerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.