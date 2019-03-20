“2023 HEDEFLERİ SİZLER SAYESİNDE SAĞLANACAK” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Gençlik Başkanı ile Buluşuyor’ programın konuğu olarak öğrencilerle sohbet etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:55