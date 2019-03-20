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“2023 HEDEFLERİ SİZLER SAYESİNDE SAĞLANACAK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Gençlik Başkanı ile Buluşuyor’ programın konuğu olarak öğrencilerle sohbet etti.

“2023 HEDEFLERİ SİZLER SAYESİNDE SAĞLANACAK”
DEVLETİN TEMELİ HUKUK VE ADALETTİR
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Üniversite Aktif Gençlik Kulübü öğrencilerinin düzenlemiş olduğu etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle yöneticilerin hukuk kavramı üzerinde hassasiyetle durmaları gerektiğini çünkü devletin temelinde hukuk ve adalet olduğunu söyledi.

BU BAŞARIYI SAĞLAYACAK VE DEVAM ETTİRECEKSİNİZ
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin karşıladığı Başkan Büyükkılıç, “Hukuk tahsili almanın zorluğu vardır. Çünkü sonuçta adalet dağıtacak, adaleti sağlayacak ve toplum dinamiklerini dik tutacak olan hukuk formlarıdır. Toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütününe hukuk diyoruz. Yol, park, işletmeler, üretim, çalışma hayatı, aile gibi tüm değerlerin düzenli olması hukukun varlığına ve üstünlüğe bağlıdır. Sizler bu başarıyı sağlayacak ve devam ettirecek nesillersiniz. 2023 hedefleri sizlerin sayesinde sağlanacaktır” dedi.

 

Haber: Ekrem Nazlı

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t 2 saat önce

sayın menduh bey yıldırım beyazıt mahlesi tabya caddesini neden hala asfatlamadınız tozdan kurtulamıyoruz saglıgımızı tehtit ediyor toz toprak senden ricamız bir an önce asfalt atılmasını istiyoruz

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