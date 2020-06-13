208 aile evlerine kavuştu

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer, Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız, belediye başkanları, AK Parti, MHP il ve ilçe başkanları katıldı.
208 ailenin bugün yeni yuvasına kavuştuğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 6 Blok 208 dairemizde anahtar teslimini yaptık. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kayseri deyince kayseri modeli belediyecilik akla geliyor. Bu çalışmanın temelini atan Memduh Büyükkılıç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mehmet Özhaseki Bakanımızdan, Memduh Başkanımızdan tecrübe olarak öğreneceğimiz çok şey var. Bu yüzden çok şanslıyız. Kayseri’de okul, cami, sağlık ocakları gibi birçok hizmet hayırseverler sayesinde hayata geçiriliyor. Kentsel dönüşümde Kayseri büyük bir başarıya imza atmıştır. Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 39 blok yaklaşık 2 bin daireden oluşan 500 milyon TL’lik büyük bir proje. Bugün 208 dairenin kura çekimini ve anahtar teslimini yapacağız. Salgından dolayı bu programımızı geciktirdik. Yeni evlerinin sağlık ve huzur getirmesini diler, hayırlı olmasını dilerim. Yaz ortasında yine bu kadar büyük bir teslim törenini daha düzenleyeceğiz” dedi.
Bakan Ziya Selçuk’tan yeni bir proje için destek isteyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi: “Şehir merkezinde bulunan Dedeman Ortaokulu ve hemen yanında bulunan Nazmi Toker okulunu, altını büyük bir otopark üstünü ise park ve yeşil alan yapmak istiyoruz. Bunu yaparsak Melikgazi’mizde çok güzel ve kalıcı bir esere imza atmış olacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle Dedeman okulunu başka bir yere taşıyarak bu alana da güzel bir park yapacağız. Ben 2020 yılını Melikgazi’de ağaçlandırma yılı olarak ilan ettim. Tam 23 bin ağaç diktik. Her biri 15-20, 40 yaşında ağaçlar. Buradan bir müjde daha vereyim. 2020 yılında 58 mahallemizde 58 parkı 58 günde yapıp tamamlayacağız. Ve bu parklarımızı da 15-20 yaşında ağaçlarımızla da süsleyeceğiz.”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Bu güzel mahallemizi bu şehre yakışır konuma getirme projemizi buradaki insanlarımızın gücünden aldık. Dönemimizde başlayan bu güzel projeyi tamamlayan Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
208 konutun kura çekimi ile sahiplerine teslim edildiğini söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Rabbim, ev sahiplerine evlerinde huzurlu bir şekilde oturmalarını nasip etsin. Ülke genelinde kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Düzenli yapılaşma ve planlı şehirciliğin önü daha da açılıyor. Bu düşüncelerle burada emekleri olan Belediye Başkanlarımız Memduh Büyükkılıç ve Mustafa Palancıoğlu’nu kutluyor, bu güzel işlerin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.
Bakan Ziya Selçuk ise şehirleşme yolunda atılan her adımın güzel olduğuna değinerek, 208 dairenin ev sahiplerine hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından ilk kura çekimini Bakan Ziya Selçuk yaptı. Hak sahiplerine temsili olarak tapu belgeleri verildi.
208 ailenin bugün yeni yuvasına kavuştuğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 6 Blok 208 dairemizde anahtar teslimini yaptık. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kayseri deyince kayseri modeli belediyecilik akla geliyor. Bu çalışmanın temelini atan Memduh Büyükkılıç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mehmet Özhaseki Bakanımızdan, Memduh Başkanımızdan tecrübe olarak öğreneceğimiz çok şey var. Bu yüzden çok şanslıyız. Kayseri’de okul, cami, sağlık ocakları gibi birçok hizmet hayırseverler sayesinde hayata geçiriliyor. Kentsel dönüşümde Kayseri büyük bir başarıya imza atmıştır. Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 39 blok yaklaşık 2 bin daireden oluşan 500 milyon TL’lik büyük bir proje. Bugün 208 dairenin kura çekimini ve anahtar teslimini yapacağız. Salgından dolayı bu programımızı geciktirdik. Yeni evlerinin sağlık ve huzur getirmesini diler, hayırlı olmasını dilerim. Yaz ortasında yine bu kadar büyük bir teslim törenini daha düzenleyeceğiz” dedi.
Bakan Ziya Selçuk’tan yeni bir proje için destek isteyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi: “Şehir merkezinde bulunan Dedeman Ortaokulu ve hemen yanında bulunan Nazmi Toker okulunu, altını büyük bir otopark üstünü ise park ve yeşil alan yapmak istiyoruz. Bunu yaparsak Melikgazi’mizde çok güzel ve kalıcı bir esere imza atmış olacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle Dedeman okulunu başka bir yere taşıyarak bu alana da güzel bir park yapacağız. Ben 2020 yılını Melikgazi’de ağaçlandırma yılı olarak ilan ettim. Tam 23 bin ağaç diktik. Her biri 15-20, 40 yaşında ağaçlar. Buradan bir müjde daha vereyim. 2020 yılında 58 mahallemizde 58 parkı 58 günde yapıp tamamlayacağız. Ve bu parklarımızı da 15-20 yaşında ağaçlarımızla da süsleyeceğiz.”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Bu güzel mahallemizi bu şehre yakışır konuma getirme projemizi buradaki insanlarımızın gücünden aldık. Dönemimizde başlayan bu güzel projeyi tamamlayan Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
208 konutun kura çekimi ile sahiplerine teslim edildiğini söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Rabbim, ev sahiplerine evlerinde huzurlu bir şekilde oturmalarını nasip etsin. Ülke genelinde kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Düzenli yapılaşma ve planlı şehirciliğin önü daha da açılıyor. Bu düşüncelerle burada emekleri olan Belediye Başkanlarımız Memduh Büyükkılıç ve Mustafa Palancıoğlu’nu kutluyor, bu güzel işlerin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.
Bakan Ziya Selçuk ise şehirleşme yolunda atılan her adımın güzel olduğuna değinerek, 208 dairenin ev sahiplerine hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından ilk kura çekimini Bakan Ziya Selçuk yaptı. Hak sahiplerine temsili olarak tapu belgeleri verildi.
Kurumsal