"23 Nisan tüm dünya çocuklarının bayramıdır”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte ilk olarak Çocuk Meclisi Başkanı Sueda Güneş yaptığı konuşmada “Arkadaşlarımın 23 Nisan bayramını kutluyorum. Millet olarak yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Çocuk Meclisi olarak bizde bu etkinlik ile anlamlı günü kutluyor ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.







Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “99. yılını kutladığımız bu bayramın hepinize kutlu olmasını diliyorum. Bu bayram nedeni ile dünyanın birçok ülkesinden ülkemize çocuklar gelmekte ve bizim çocuklarımız ile birlikte bu mutlu günümüze ortak olmaktadırlar. 23 Nisan artık sadece Türk çocuklarının değil, tüm dünya çocuklarının kutladığı bir bayram olmuştur. Bundan da çok büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. “Ulusların istikballeri gelecek nesillere bağlıdır” sözünde olduğu gibi, ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmek için bugünün gençleri, yarının büyükleri olarak, çok çalışıp gayret göstereceksiniz” dedi.







23 Nisan etkinliğinde Çocuk Meclisi Halk Oyunları ekibi tarafından çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterisi, Teakwondo gösterisi, İşaret Dili Korosu, Çocuk Kıyafetleri Defilesi ve tiyatro gösterileri izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

