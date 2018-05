“5 TORBA ÇİMENTOYU SORGULADILAR”

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Sırasöğütler Caddesi Öğüt Sokakta gerçekleştirilen açılış törenine; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Hayırsever Büyükpoyraz Aile Yakınları, Ak Parti Kayseri İl Başkan Vekili Fatih Hasyüncü, Kayseri Ticaret odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ünal, AK Parti Melikgazi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürlerinin ve mahalle halkı katıldı.Büyükpoyraz cami açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Camilere yaptıkları 5 torba çimento için soruşturmaların yapıldığı dönemden cami yaptırma dönemine gelindiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç şöyle konuştu: “Büyükpoyraz camii açılışımızla ilgili yaptığımız çalışmada sevincimizi mutluluğumuzu paylaşan katılımcı dostlarımıza hoş geldiniz diliyor, iyiki varsınız diye buradan paylaşmak istiyorum. Ramazan bereketi içerisinde Büyükpoyraz camimizi açarken, bir dönem camilere yaptığımız katkılardan dolayı sorgulanan dönem vardı. Şimdi şükürler olsun sorgulanan dönemden cami yaptırılan bir dönem boyutu yaşanıyor. Bunun sağlanmasını bunun yapılmasını sağlayan çok değerli cumhurbaşkanımızın şahsında minnet duyuyor, tüm ekibine ve ekibime teşekkür ediyorum. Daha önce 3-5 torba çimento nedeniyle sorgulanıyorduk, Sayıştay denetimi ile kişi borcu çıkartılıyor, yâda yargılanılıyordu. Şimdi ise camiler, okullar yaptırıyoruz. Gerektiğinde sağlık okulları yaptırıyoruz. Kısacası toplumun ihtiyacı ne varsa ise bu konularla ilgili çok şükür faaliyetlerde bulunuyoruz.”Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gecekondu bölgesi cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti: “Yıldırım Beyazıt Mahallesi şehrin yanı başında yaklaşık 50 yıllık geçmişi olan gecekondularla donatılmış olan şehrimizde bir mandana keçitepesi ile birlikte kuşatan bir anlayış hakimdi. 20 yıldır bölgede ferdi tapudan başlamak üzere yaptığımız imarlı çalışmalar sonucunda epeyce mesafe alındı. Ancak henüz sonuca varılmış değil. Bundan sonra her türlü kolaylığı sağlayacağımızı bölge halkına belirtmek istiyorum. Sosyal yönden bizim açıdan önemli olan, kültürel yönüyle zenginlik arzeden bir güzel bölgemiz ve mahallemizdir Yıldırımbeyazıt mahallemiz. Süreç içerisinde Keçitepesi ve Yıldırımbeyazıt mahallesini birleştirmek suretiyle tek bir mahalle haline dönüştürdük. Yıldırımbeyazıt mahallesi olarak şehrimize güzellik katacak, hem zenginlik katacak. Toplumun her ihtiyacı üzerimize düşsün düşmesin hizmet vermeye gayret edeceğiz. Biz besmeleyi çekiyoruz. İyi niyetle başlıyoruz arkasından bir hayırsever dostumuz çıkıyor. Faaliyetlerimize destek olmak istiyorlar.””Camimizin adını taşıyan Büyükpoyraz ailesi de camimizin tamamlanma aşamasında çalışmalara hissedar oldu. Burası daha önce sıra söğütler cami denilen küçük eski depreme dayanıklılığı olmayan etrafı gecekondular ile kuşatılmış olan, Minik bir camiydi. Gelişen değişen mahalleye bu cami yakışmıyordu. Yakışanı yapalım dedik, camiyi ibadete açıyoruz hayırlı olsun. Bu camimize bir kadın eli değdi. Mimarlığını bir hanımefendi yaptı. Poyrazoğlu cami mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Katılımcı dostlara teşekkür ediyorum.”Büyükşehir Belediye Başkanı camii açılışında yaptığı açıklamasında mahallelerde yaptıkları hizmetlerle daha da değer kazandığını ifade etti.“Poyrazoğlu camii hayırseverlerine dua ediyoruz. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını dehada arttırsın diye de dua ediyoruz. Belediyecilik demek sadece yazılı çizili kanunlardaki görevleri değildir. Bir mahalleyi eğer dönüştürüyorsanız Mahalledeki ihtiyaç olan her şeyi düşünmek zorundasınız. Bütün bu ihtiyaçları yapmak belediyelere düşüyor. İlçe belediyeleri olarak Büyükşehir Belediyesi olarak bizde elimizden geleni yapıyoruz. Mahallelerimizin tüm ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Orgeneral Hulusi Akar, bulvarı bir ay içerisinde bulunan tüm eski yapıları plansız yapıların tamamını rıza boyutuyla anlaşarak tertemiz ederek yolun yapımına başladık. 50 metre genişliğinde yol yapıyoruz. İşte bu yol ile Yıldırımbeyazıt Mahallesi değer kazanıyor. Bu camiler ve yapılan parklar ile mahalle değer kazanıyor. İnsanca yaşam için gerekli tüm donamlarda sağlanmış olunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim cemaatini bol etsin inşallah camimiz hayırlı olsun.”Büyükpoyraz cami açılışına katılan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, birlik beraberlikte çok fazla önem olan bir dönemden geçildiğini söyledi. Vali Kamçı, şöyle konuştu:”Birlik beraberliğe çok fazla olan bir dönemden geçiyoruz. Maalesef dünyada müslümanlara karşı İslam’a karşı sanki bir işbirliği içerisinde hainlik hat safhada. Filistinli kardeşlerimiz biliniyor şehit edildi. Ellerinde silah yoktu o şehitlerin. Adeta kapalı bir cezaevinde Filistin halkı iskan edilmeye çalışılıyor. Oradaki yapılan haksızlığa tepki göstermek istediler ellerinde silah yoktu ama sırf Müslüman oldukları için 60 kişinin üzerinde maalesef şehit olundı 3 bine yakın yaralımız var. İnşallah yaralılardan da şehit olan olmaz. O anlamda bizim birlik ve beraberliğimize daha fazla sahip çıkmamız lazım. Bizim birlik beraber olmamıza vesile olan camilerimize sahip çıkmamız lazım. Allah hepimize cami yaptırmaya vesile olmamızı nasip etsin diyorum. Melikgazi belediye başkanı başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum. Hayırsever Büyükpoyraz ailesini kutluyorum.”Daha sonra açılışa katılanlar Büyükpoyraz cami açılışını gerçekleştirmesinin ardından Cuma namazını eda etmek üzere Büyükpoyraz camide kılınan namaz sonrası açılış sona erdi.