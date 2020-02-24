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6 ayrı mahalleye şadırvan yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılında ilçe sınırları içerisinde muhtelif semtlerde 6 adet şadırvan yapılacağını söyledi.

6 ayrı mahalleye şadırvan yapılacak

Kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, yaptırılacak şadırvanlar ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Şehrimizde bulunan camilerin birçoğunun şadırvanları bizim hizmet anlayışımız ile yapılan hizmetteki bütünlüğüne yakışmıyordu. Ayrıca bazı camilerin şadırvanları geçici çözüm anlayışı ile yapılmış bulunmaktaydı. Bu nedenle yapılan çalışma ile ilk etapta 6 camimizde şadırvan yaptıracağız. Bu yıl hemen yapıp, hizmete sunacağız. Şadırvanlar kültürümüze ve geleneklerimiz mimarını yansıtacaktır.”

Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptırılacak olan şadırvanların Kayseri'ye ayrı bir güzellik ve estetik kazandıracağını sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

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