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“80. Yılında Rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Büyükkılıç mesajında Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü 80. ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

“80. Yılında Rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz”

Yayınlamış olduğu mesajında Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü 80. ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, Atatürk´ün Türk milletinin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde başlattığı Kurtuluş Savaşı´nı zaferle sonuçlandırarak, millet iradesine dayalı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti´ni kurduğuna işaret etti.
Milletimizin, şanlı mücadele ile bağımsızlığını muhafaza etme, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme, devletini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Atatürk´ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin misyon ve mirasın sorumluluğu içinde, hedeflenen 1923 ruhunu gelecek nesillere aktarmak ve bu ruhu yaşatmak hepimizin en önemli görevlerinden birisidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni 15 Temmuz ile bir kez daha sahiplenen milletimiz 2023 hedeflerini de gerçekleştirerek 2071 doğru güçlü, emin ve kararlıkla çağdaş medeniyetler seviyesine ilerlemektedir” diyerek sözlerine ekledi.


 
Haber: Gülcan Deniz

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