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“949 yıl önce iki medeniyetin ve bir Cumhuriyetin temeli atıldı"

Anadolu'yu vatan yapan, yurt yapan Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılı münasebeti ile ilgili olarak açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, tarihi ile dünya üzerinde iz bırakan ve tarihi başarılarla dolu olan Türk milletinin Malazgirt Zaferi'ni kutladığını söyledi.

“949 yıl önce iki medeniyetin ve bir Cumhuriyetin temeli atıldı"

Malazgirt Zaferi'nin sadece bir başlangıç olduğunu önemli olan bu zafer sonrası dünya tarihinin değiştiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “949 yıl önce 1071 yılında gerçekleşen zafer sonrası, dünya tarihi iki medeniyet ve bir Cumhuriyet ile tanıştı. Bu Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu üç olgu adeta dünya tarihinin bir çizgisi, ana hattı ve hatta belirleyicisi olmuştur. Birçok toplum bu üç yapıdan ve eserlerinden etkilenmiştir.” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri Meydanının bu gerçeği bire bir yansıttığını ve Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet yapı ve eserlerinin bir biri ile nasıl kucaklaştığının adeta canlı açık hava müzesi olduğunu sözlerine ekledi.
 

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