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AĞIRNAS HARMAN YERİ KÜLTÜR HİZMETİNE KAZANDIRILACAK

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun yerleşim alanlarında vazgeçilmezi olan harman yerlerinin yok olmaya başladığını ancak Melikgazi’de Ağırnas Harman Yeri’nin yine hizmet vereceğini söyledi.

AĞIRNAS HARMAN YERİ KÜLTÜR HİZMETİNE KAZANDIRILACAK

Melikgazi şehrinin muhtelif bölgesinde yer alan harman yerlerinin hem ihtiyaçtan hem de yerel kültür ve mirasın yaşatılması açısından aslına uygun olarak inşa edileceğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılından beri tarihi ve kültür yapılarının bakımı ve onarımı günümüz hizmetine kazandırıyoruz. Gerçekleştirilen çalışma ile de adeta açık alan arkeoloji müzesi olan şehrimizde Anadolu’nun kültür ve sanat mirasını gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Yöreye özel giyim, yemek, ev eşyası gibi değerlere sahip çıkıldığı gibi yine bölgeye özel mimari yapılar ve ortak değerlerde koruma altına alınmaktadır. Ağırnas Mahallesinde yer alan Harman Yeri günün şartları gereği kullanılmadığından yıkılmaya yüz tutmuş yapılardı. Belediye olarak halkın isteği üzerine bu mahalle Harman yerini aslına uygun olarak onarıyoruz. Yine bu yerler harman yeri olarak hizmet verecektir. Anadolu kültür mirası yaşatılmış olacaktır. Yöre halkına hayırlı olsun” şeklinde konuştu. 
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde 5 ayrı yerde harman yeri bulunduğunu ve bunların hepsinin Anadolu kültür mirasına kazandıracaklarını söyledi.
 


Haber: Gülcan Deniz

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