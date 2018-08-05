Ağırnas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kayıt yaptıran öğrencilere eğitim yardımı ve bisiklet verilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç nezaket ziyaretinde, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye Melikgazi Belediyesi’nin eğitim alanında yaptığı yatırımların sadece Kayseri’de değil tüm Türkiye’de takdir topladığını ve örnek olarak gösterildiğini söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç ziyaret vesilesiyle Koramaz Vadisi olarak bilinen bölge halkına müjde vererek, Melikgazi Belediyesinin katkıları ile 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İnşaat, Makina ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinde eğitim verecek Ağırnas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kayıt almaya başladığını, artık yeni Mimar Sinan’ların bu okuldan yetişeceğini kaydetti.

Melikgazi Belediyesinin okul binaları inşa eden, öğretmenler odası, okul bahçelerine çevre düzenlemesi, açık ve kapalı alan spor tesisleri oluşturması kısacası eğitimin her alanında sayısız hizmetler yaptığını belirten Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; “Kayseri denilence akla hayırseverler gelmektedir. Melikgazi Belediyesi onlarca okul binası inşa etmiş ve birçok kez hayırseverlik ödülü almıştır. Okullara yapılan yatırım ve hizmetleri tüm Kayseri biliyor. Örnek ve referans belediye olarak eğitime yapmış olduğu hizmet ve yatırımlar takdir edilmekte, örnek gösterilmektedir. Bundan dolayı Eğitim Dostu Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ı ve ekibini gayretlerinden dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.