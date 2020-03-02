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Aile sağlığı merkezinin yedincisi yapılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe mahallesine aile sağlık merkezi inşa ederek, bölge halkının sağlık soruna çözüm olacaklarını söyledi. Başkan Palancıoğlu, “Son 5 yılda vatandaşların hizmetine sunulan 6 aile sağlığı merkezinden sonra yedincisini Tınaztepe Mahallemizde yapacağız” dedi.

Aile sağlığı merkezinin yedincisi yapılıyor

Tınaztepe mahalle halkının haklı isteği üzerine gerekli çalışmayı başlatarak projelendirdiklerini ifade eden Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemiz hayırsever bir belediyedir. Son 5 yılda vatandaşların hizmetine sunulan 6 aile sağlığı merkezinden sonra yedincisini Tınaztepe Mahallemizde yapacağız. Tınaztepe Aile Sağlık Merkezi çok katlı yapılacak olup 1.230 metrekare kapalı alanda inşa edilecek. Tınaztepe Aile Sağlık Merkezi’nde branş hekimler görev alacak. Laboratuvar ve eğitim salonları bulunacak. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle sağlık alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için, ‘Her iş bizim işimiz’ anlayışıyla çalışıyoruz” dedi. Aile sağlığı merkezinin temelinin ilkbahar aylarında atılması planlanıyor.



Haber: Erkinbeğ Uygutürk

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