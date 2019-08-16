Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Altınoluk mahallesine etkinlik parkı ve çayırı hayırlı olsun”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk Mahallesi’nde Nasrullahzade Cami yanında bulunan alanda büyük ölçekli etkinlik parkı ve çayır alanı inşa edileceğini söyledi.

“Altınoluk mahallesine etkinlik parkı ve çayırı hayırlı olsun”

Bu parkta farklı bir uygulama ile insanları bank veya oturma gruplarında değil çayır üzerinde dinlenmelerini sağlayacaklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Parkların aynı zamanda sosyal birer mekan olduğunu ve semt halkının bu mekanlarda sohbet ederek vakit geçirdiğini kaydetti.



Yeşil alan üzerinde çocukların rahatça ve gönlünce uçurtma uçurabileceğini Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “10.700 m2 alanda çok özel bir çalışma ile Nasrullahzade Cami yanında çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanı inşa ederken devamında bulunan alanda etkinlik parkı ve çayığı oluşturulacaktır. Büyük çim alanı çevresinde koşu ve yürüyüş yolu yapılacaktır. Koşu ve yürüyüş sonrası aileler çocukları ile bu çayır üzerinde piknik yapabilecektir. Dolayısı ile insanları çim üzerinde oturmayı ve toprak ile temaslarını sağlanacaktır. Çevresinde ağaç fidanları ile aynı zamanda yeşil bir kuşak oluşturularak nitelik kazandırılacaktır. Bölge halkı hem dinlenecek hem de sohbet edebileceklerdir” dedi.
Bu parkın bir benzerinin Talas İlçesinde Paraşüt Parkı olarak hizmet verdiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapımının devam eden parkın sonbahar döneminde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı sözlerine ekledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.