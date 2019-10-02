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Altınoluk yeni etkinlik alanına kavuşuyor

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi’nde 10 bin 700 metrekare alanda içerisinde yürüyüş ve bisiklet parkurlarının olduğu yeni etkinlik alanı yapıyor.

Altınoluk yeni etkinlik alanına kavuşuyor

Çok özel bir çalışma ile Nasrullahzade Cami yanında çevre düzenlemesinin yapıldığını ve şehrin batı bölgesine bir etkinlik alanı kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:
“Doğu bölgesinde de olmak üzere Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde de bir etkinlik alanı düzenledik. 10 bin 700 metrekare alanda çok özel bir çalışma ile Nasrullahzade Cami yanında çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanı inşa ederken; devamında bulunan alanda etkinlik alanı ve çayırı oluşturduk. Büyük çim alanın çevresinde koşu ve yürüyüş yolu yapılacak. Koşu ve yürüyüş sonrası aileler çocukları ile bu çayır üzerinde piknik yapabilir, keyifli zaman geçirebilirler. Çevresinde de insanların dinlenmesi için oturma banklarımız olacak. Melikgazili hemşehrilerime hayırlı olmasını dilerim.”
 
 

İHA

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