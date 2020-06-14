'Arabalı Sinema Günleri' başladı Melikgazi Belediyesi korona virüs sürecinde, uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için "Arabalı Sinema" etkinliği başlattı. Köşk Mahallesi'ndeki etkinlik alanına arabalarıyla gelen seyircilere Alper Çağlar'ın yaptığı aksiyon, savaş ve dram filmi olan "Dağ-2" filmi dev ekrandan izletildi.

14 Haziran 2020 Pazar 12:59