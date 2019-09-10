Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aşureler Palancıoğlu'ndan

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğle namazı sonrasında Cami Kebir’de vatandaşlara aşure ikram etti. Tüm Kayserililerin Muharrem Ayı’nı kutlayan Başkan Dr. Palancıoğlu, bu mübarek ayın Türkiye’ye ve tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Aşureler Palancıoğlu'ndan

Muharrem Ayı’ndayız. Bizde vatandaşlarımızla sevincimizi paylaşıyoruz.” diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:
Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Aşure demek paylaşmak demek; bizde Cami Kebir’de hemşehrilerimize bugün aşure ikram ettik. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu özel günlerde vatandaşlarımız dualarını eksik etmesin. İnşallah bizleri de dualarına dahil etsinler. Cenabı Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Tüm vatandaşlarımızın aşure gününü tebrik ediyorum. Muharrem ayının insanlık âlemine hayırlar getirmesini ve İslam dünyasında beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.”

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi BelediyesiAşureMuharrem Ayı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.