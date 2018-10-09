AYDINLIKEVLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN Yarın Temeli Atılıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılacak olan Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenine hemşerilerini davet eden Başkan Büyükkılıç, “Birey ve toplum sağlığına verdiğimiz önemin bir ifadesi olarak acil servis, sağlık ocağı ve aile sağlığı merkezi gibi olmak üzere 14 farklı merkezi inşa ederek halkın hizmetine sunduk. Yarında hayırsever ve belediye işbirliğinin güzel bir örneği olarak Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi’nin temelini atacağız. Kısa sürede de tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. 10 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14:00’de temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimiz davetlidir. Bu anlamlı ve hizmet ile yatırım dolu etkinliğe bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Hürriyet Mahallesi Gülseren sokak üzerinde yapımı gerçekleştirilecek Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi ile yine bir sağlık hizmetinin yerine getirilmiş olacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, temel atma törenine katılımcılara ikramlarda bulunulacağını sözlerine ekledi.





Haber: Fatih Bar