Aydınlıkevler Yeni Sağlık Merkezine Kavuşacak

Aydınlıkevler Mahallesine inşa edilecek olan aydınlıkevler aile sağlık merkezi için eski yapının yıkıldığını ifade eden Büyükkılıç "Melikgazi Belediyemiz ile hayırsever hemşerimiz ile ortaklaşa yapılacak olan Aydınlıkevler Aile Sağlık Merkezi iki kat üzerinden yapılacak olup 1220 m2 kapalı inşa edilecektir. Aydınlıkevler Aile Sağlık Merkezinde 9 hekim görev alacak olup laboratuar ve eğitim salonları bulunmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle sağlık alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için 'Her iş bizim işimiz' anlayışı hareketiyle çalışıyoruz" dedi.



Büyükkılıç belediye ve hayırsever ortaklığıyla yapılacak Aydınlıkevler Aile Sağlık Merkezi’nin temelinin törenle atılacağını sözlerine ekledi.

