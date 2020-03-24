Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakanlık, Palancıoğlu'nun önerisini kabul etti

Geçtiğimiz hafta Melikgazi Belediyesi’nin Otopark Yönetmeliği’nin ertelenmesi talebini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kabul ederek, Otopark Yönetmeliği’nin yürürlüğe girme tarihi 30.06.2020 olarak değiştirildi.

Bakanlık, Palancıoğlu'nun önerisini kabul etti

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Güzel bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Müteahhitlerimizin gözü aydın olsun. Otopark yönetmeliği bu ayın sonunda yürürlüğe giriyordu. Çevre ve Şehircilik bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucu ve aynı zamanda Meclis’te aldığımız karar çerçevesine otopark yönetmeliğinin ertelenmesini Melikgazi Belediyesi olarak Bakanlık’tan talep etmiştik. Sayın Bakanımız Murat Kurum ve ilgili mesai arkadaşları talebimizi değerlendirdiler ve uygun gördüler, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Otopark Yönetmeliğinin yürürlüğe girme tarihi 30.06.2020 olarak değiştirildi. Değişikliği Resmî Gazete’de yayınlandı. Ben müteahhitlerin bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmesi ve yapacakları inşaatların ruhsatlarını almaları için Belediyemize başvurmalarını rica ediyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Bu kapsamda, yönetmeliğin yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.