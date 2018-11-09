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Bakan Ziya Selçuk'tan Büyükkılıç'a Teşekkür

  Hayırsever Kayserili işadamı Osman Ulubaş tarafından Köşk mahallesinde temeli atılan Osman Ulubaş İlköğretim ve Anaokulu İle Spor Salonu temel atma töreninde, Melikgazi Belediyesince eğitime ve eğitimciye yapılan yatırımların anlatıldığı kitapçığı inceleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a eğitime göstermiş olduğu önem ve öncelikten dolayı teşekkür etti.

Bakan Ziya Selçuk'tan Büyükkılıç'a Teşekkür

Belediye olarak öncelikle eğitime ve eğitim kurumlarına öncelik verdiklerini ve etkin bir çalışma eğitim konuda kamuoyu oluşturularak bir çok etkinliklerde bulunulduğunu belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda okullarda spor alanlarını, okul araç ve gereçlerini yenilediklerini, ilçe içerisinde 16 okul inşa ederek hizmete sunduklarını, dış cephe ve ısı yalıtım yaptıklarını, tiyatro ve spor salonları inşa etiklerini kısacası gençlerin ders çalışma ve spor yapmalarına imkan tanımak adına birçok hizmeti yerine getirdiklerini kaydetti. 
 

Kurumsal

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