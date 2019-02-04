BAŞARIMIZI ARAŞTIRIYORLAR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “At arabası olmayan, el arabaları ile işgal edilmeyen ve tek bir gecekondu bile inşa edilmeyen bir belediye olarak bunun başarısı araştırılmakta, örnek gösterilmekte ve uygulama projeleri istenmektedir” dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:11