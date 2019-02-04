BAŞARIMIZI ARAŞTIRIYORLAR

BÜYÜKŞEHİR’DE DE YAPACAĞIZ
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi’de görev yaptıkları süre içinde ilçeyi Türkiye’nin referans ve örnek gösterilen ilçesi yaptıklarını hatırlatarak, “Melikgazi Belediyesi gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans gösterilmektedir. Bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını inşallah Büyükşehir’de yapacağız” diye konuştu.
KAYSERİ’DEN SADECE MELİKGAZİ
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı adrese dayalı nüfus sayım verilerine göre nüfusu 500 binin üzerinde olan belediye sıralamasında 18'inci sırada olduklarını söyledi. Büyükkılıç, “İstanbul'dan 6, Ankara'dan 5, Gaziantep ve Bursa illerinden 2’şer, Konya, Adana ve Kayseri ilinden birer belediye bu listede yer alıyor” dedi.
BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Geri dönüşüm ve çevre çalışmaları, kentsel dönüşümde başarılı uygulama ve sonuçları, sosyal ve spor tesisleri ile mahalle kültür evleri gibi çalışmalar Melikgazi’nin uygulamalı birer projesidir. Melikgazi Belediyesi bu başarıyı tesadüfen elde etmemiştir. Bir birikim, kazanç ve dayanışma ile paylaşım sonucu elde etmiştir” diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi’de görev yaptıkları süre içinde ilçeyi Türkiye’nin referans ve örnek gösterilen ilçesi yaptıklarını hatırlatarak, “Melikgazi Belediyesi gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans gösterilmektedir. Bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını inşallah Büyükşehir’de yapacağız” diye konuştu.
KAYSERİ’DEN SADECE MELİKGAZİ
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı adrese dayalı nüfus sayım verilerine göre nüfusu 500 binin üzerinde olan belediye sıralamasında 18'inci sırada olduklarını söyledi. Büyükkılıç, “İstanbul'dan 6, Ankara'dan 5, Gaziantep ve Bursa illerinden 2’şer, Konya, Adana ve Kayseri ilinden birer belediye bu listede yer alıyor” dedi.
BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Geri dönüşüm ve çevre çalışmaları, kentsel dönüşümde başarılı uygulama ve sonuçları, sosyal ve spor tesisleri ile mahalle kültür evleri gibi çalışmalar Melikgazi’nin uygulamalı birer projesidir. Melikgazi Belediyesi bu başarıyı tesadüfen elde etmemiştir. Bir birikim, kazanç ve dayanışma ile paylaşım sonucu elde etmiştir” diye konuştu.
Haber: Ekrem Nazlı