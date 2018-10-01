Başkan  Büyükkılıç Balıkçı Esnafı İle Sohbet Etti

Melikgazi belediyesi olarak Anadolu’nun merkezinde yer alan Kayseri’de balıkçılar sokağını şehre kazandırarak, şehrin sosyal yaşamına renk katıldığı gibi yemek kültürüne de katkı sağladıklarını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Sivas Caddesi’ndeki balıkçı esnafını tek tek gezerek sohbet etti ve bu yıl sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.



Kayseri halkının balık yemeklerini sevdiğini, beğendiğini ve açılan birçok balık lokantasının bunun birer kanıtı olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, balıkçılar esnaf ziyaretinde şu açıklamalarda bulundu: “Uluğ Sokak'ta yeni bir çalışma gerçekleştirerek bu sokağı balıkçılar lokantası sokağı haline getirdik. Kayserimize yeni bir yemek kültürü kazandırdık. Anadolu'nun ortasında balıkçılar sokağı ile hem yemek kültürüne hem de sosyal yaşama renk kazandırdık. Sivas Caddesi kısmında ise balık satıcıları her gün taze balıkları ile tüketicilere hizmet sunmaktadır. Bugün balıkçılar esnafını gezerek hem onlarla hem de alıcılar ile sohbet ettik. Belediye çalışmaları hakkında memnuniyetlerini sorduk.”





Haber: Remzi Yıldırım