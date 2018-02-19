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Başkan Büyükkılıç balıkçı esnafını ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Caddesindeki balıkçı esnafını ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç balıkçı esnafını ziyaret etti
Hunat Mahallesinde yer alan Uluğ Sokak’ta çevre düzenleme ve şehir Estetik çalışması yaparak Kayseri’yi yeni bir yaşam alanı kazandırdıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Büyükkılıç, Balıkçılar Sokağı’nın şehrin sosyal yaşamına renk katıldığı gibi yemek kültürüne katkı sağladıklarını dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şehrimizin merkezinde yer alan ve Hunat Mahallesi 50. Yıl Dedeman Orta Okulu yanında bulunan Uluğ Sokak’ta yeni bir çalışma gerçekleştirdik. Bu sokağı balıkçılar lokantası sokağı haline getirerek Kayserimize yeni bir yaşam kültürü kazandırdık. Anadolu’nun ortasında Balıkçılar Sokağı ile hem yemek kültürüne hem de sosyal yaşama renk kazandırıldı. Araç trafiğine kapatıldı. Şu anda Uluğ Sokak gerçekleştirilen çalışma ile Balıkçılar Sokağı olarak anılmakta ve bulunmaktadır. Yoğun bir müşteri kitlesine de hizmet vermektedir.”

İHA

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