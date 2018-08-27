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Başkan Büyükkılıç, Belediye Çalışanlarının Bayramını Kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün (dün) başlayan mesai ile birlikte belediye çalışanlarının geçmiş bayramlarını atölye tesisleri ile belediye hizmet binasında olmak üzere iki ayrı alanda kutladı. 

Başkan Büyükkılıç, Belediye Çalışanlarının Bayramını Kutladı

Çalışanların bayram ziyaretlerini daha rahat bir zaman içerisinde gerçekleştirebilmeleri için bayram sonrası ilk mesai günü bayramlaşmayı uygun bulduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, çalışanlarının birbirleri ile saygı, hoşgörü ve sevgi ile çalışmalarını sürdürdüklerini bu açıdan Melikgazi Camiasının adeta büyük bir aile olduğunu kaydetti. 

Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile diğer sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel faaliyetlerde, çalışanlarının büyük emeğinin olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri merkez nüfusunun yüzde 50'sine hizmet verildiğini alan olarak da çok büyüdüğünü ancak iyi bir planlama ve koordinasyon ile hizmetlerin aksatılmadan devam ettirildiğini söyledi. 

Başkan Memduh Büyükkılıç, referans ve örnek belediyeciliğin temelinde personelin birlik, beraberlik, uyum ve dayanışmasının bulunduğunu 27 Ağustos sabahı bunu daha da artırarak hizmet ve yatırım zincirlerine devam ettireceklerini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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