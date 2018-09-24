Başkan Büyükkılıç, Emniyet Binasını Gezdi

Başkan Memduh Büyükkılı, “Biz de belediye hizmetleri denilince zaten akla ilk gelen ‘beşikten mezara kadar’ her şehir hizmetini gerçekleştiren kurum olarak bilinir. Bu bağlamda Melikgazi’mizin Gesi Fatih Mahallesinde ihtiyaç duyulan emniyet binası tesisi için önce yer tespiti sonra projelendirme ve sonunda tören ile temelini attık. Toplam alanı 1600 m2 olan tesis de zemin artı 3 kat olmak üzere 450 metrekare kapalı alan bulunmaktadır” şeklinde konuştu.



Çevre düzenlemesi, otoparkı ve her türlü yapımı ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bu yıl içinde teslim edileceğini belirten Başkan Büyükkılıç, Gesi bölgesinin artık nüfusu ve sosyal, spor, alış veriş merkezleri ile kamu hizmet tesisleri ile uydu kent niteliğinde olduğunu vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gesi Fatih Mahallesindeki emniyet binasının şehrin doğu bölgesine hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.





Haber: Ekrem Nazlı

