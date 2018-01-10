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Başkan Büyükkılıç Gazeteciler Günü’nü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü yaptığı yazılı açıklamayla kutladı.

Başkan Büyükkılıç Gazeteciler Günü’nü kutladı
Başkan Büyükkılıç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“1961 yılında yapılan bu değişikliklere tepki olarak dokuz gazete sahibi 3 gün gazete yayınlamama kararı aldı. Gazete çalışanları ise 10 Ocak 1961 günü toplu yürüyüş ile haklarına sahip çıktı ve patronların, gazete çıkarmayacaklarını duyurdukları tarihlerde kendi gazetelerini çıkardı. O günden itibaren her yılın 10 Ocak günü, 1971 yılına kadar “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlandı. 1971 yılından itibaren bayram yerine “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak anılmaya devam etmektedir. 57. Yılı kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile Kayseri basın camiasında görev yapan medya mensubu arkadaşlarımızın bu anlamlı günlerini kutlar, çalışmalarındaki başarılarının devamı dileği ile selam ve saygılarımı sunarım.”
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