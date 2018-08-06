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Başkan Büyükkılıç, Güreşçi Ekrem Öztürk’ü Tebrik Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, , United World Wrestling (UWW) Temmuz ayı sıralamasında Dünya Şampiyonu olan güreşçi Ekrem Öztürk için mesaj yayınladı.

Başkan Büyükkılıç, Güreşçi Ekrem Öztürk’ü Tebrik Etti

Kayseri Şekersporlu güreşçi Ekrem Öztürk, United World Wrestling (UWW) Temmuz ayı sıralamasına göre, kendi kilosunda dünya birincisi olan Ekrem Öztürk’ün başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Gurur duyduk, onurlandık, Kayseri bu başarıyı hak ediyor. Son yıllarda sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesinin Kayserimiz için bir övünç kaynağı olduğu gibi bu durum sosyal kalkınmanın da bir devamı olduğunun en büyük göstergesidir" dedi.

Grekoromen stilde, 55 kiloda dünya şampiyonu olan Öztürk’ün bu başarısıyla Temmuz Ayı itibari ile sıralı müsabakalara göre dünyada ilk beşe giren güreşçilerden biri olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, şahsı ve hemşerileri adına Güreşçi Ekrem Öztürk’ü kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi. 

İHA

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