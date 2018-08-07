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Başkan Büyükkılıç Hisarcık Sosyal Spor Tesisleri’nde

Hisarcık Spor Tesislerin de incelemelerde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, ziyarette aynı zamanda Hisarcık mahalleler arası futbol turnuvasına iştirak eden futbolcular ile sohbet etti ve onlara bu sahanın iyi değerlemesi gerektiğini bunun için her fırsatta spor yapmalarını istedi.

Başkan Büyükkılıç Hisarcık Sosyal Spor Tesisleri’nde

Hisarcık semt sakinlerinin özellikle gençlerin yoğun taleplerine karşılık sporun ve sporcunun dostu bir belediye olarak son derece modern bir sosyal ve spor tesisini Hisarcıklılara kazandırdıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve spor tesisi ile 7' den 70' e herkese hizmet verebileceğini kaydetti.
Gençlerin kendi aralarında düzenledikleri futbol turnuvasına iştirak eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Çünkü geleceğe önem veriyoruz. Bir gün bu yönetim ve hizmet kadrolarına bu gençler gelecek ve onlar idare edeceklerdir. Onların bilgili, tecrübeli ve bilinçli olmaları son derece önemlidir. Spor tesislerimizde seyirci değil sporcu yetiştiriyoruz veya herkesin spor yapmasına vesile oluyoruz. Başkan Yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile yeni tamamlanan Hisarcık Sosyal ve Spor Tesislerimizi gezdik ve incelemelerde bulunduk, daha da önemlisi sporcularımız ile sohbet ettik. Onlara moral verdik” dedi.
Hisarcıklı gençler ile futbol turnuvasını düzenleyen ve oynanan sporcular Melikgazi Belediyesi’nin Hisarcık Sosyal ve Spor Tesislerimizi kendirline sağlanan mekan ve imkanlardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. 

İHA

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