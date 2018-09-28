Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Semt Pazarında

Semt pazaryerlerinde pazar esnafı için internet hizmeti vererek pazar esnafına anında iş ve işlem yapmasını sağladıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, sadece fiziki bir pazar yeri oluşturmadıklarını bu pazar yerlerine WC, ışıklandırma, pis su kanalı, internet gibi genel hizmetler de sunduklarını söyledi.

İlçe sınırları içerisinde her hafta ilçenin ayrı semtlerinde olmak üzere 28 semt Pazaryeri kurulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi planlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyor. Kayseri’nin yarısına ev sahipliği yaptığımız gibi gündüz iş saatlerinde 650 bine yaklaşan bir nüfusu hizmet veriyoruz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti: “Hafta sonları alışveriş ve turistlik geziler ile ilçemize gelen komşu illerdeki misafirlerimiz ile bu sayı daha da artmaktadır. Semt pazar yerleri ile de yeterli ve modern yapılarımız ile bölge halkına pazarcı esnafı ile birlikte hizmet veriyoruz. Semt Pazar yerlerinde önüne gelen herkes pazar esnafı olmamaktadır. Böylece bir mesleki oda denetimi vardır. Ayrıca genel nizam, tartı ve fiyat kontrolünü belediye olarak bizler yapıyoruz. Hal böyle olunca hem esnaf kazanıyor hem de tüketici kazanıyor. Dolayısyla Melikgazi semt pazaryerlerinde herkes kazanıyor.”







Haber: Ekrem Nazlı