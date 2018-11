Başkan Büyükkılıç Kazım Karabekir Mahallesini Yeniliyoruz

Aile Sağlığı Merkezi’ni, yeni açılan yol ve kavşak çalışmaları ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden inşaat alanını gezen ve çalışmalar ile ilgili olarak mahalle halkına memnuniyetlerini soran Başkan Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesinde yeni açılan yollar ile çok katlı binaların yapımına adeta davetiye çıkardıklarını kaydetti. Enerji ve Tabi Kaynaklar önceki Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ile mahalle muhtarların da iştirak eden Kazım Karabekir Mahallesindeki inceleme gezisinde Başkan Memduh Büyükkılıç, mahalle de bulunan belediye yatırımları ile ilgili olarak bölge esnafına bilgiler verdi. Melikgazi ilçesinin çok merkezli bir şehir planlaması gerçekleştirdiğini ve Kazım Karabekir bölgesinin kendi kendine yeten bir ekonomik ve sosyal her türlü yapı ve kolaylığın bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç; "Melikgazi Belediyesi, Melikgazililer için şehrin her yerinde, şehrin her noktasında var. Her hafta bir mahalle etkinliği ile çalışmaları yerinde tespit ediyor veya değerlendiriyoruz. Semtler arası hizmet farklılığı bulunmamaktadır. Belediye olarak yapılan hizmetin kalitesine ve vermiş olduğu sosyal faydasını göz önünde bulunduruyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşümü tüm hızla devam etmektedir. Aile Salığı Merkezi ve Kur’an kursu binası tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır. Taha Carım Bulvar yolu bağlantısı olarak bu semtte yol ve kavşak çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm çalışmalar ile her geçen Kazım Karabekir gelişiyor, büyüyor ve yenileniyor. Bu çalışmalar sonucunda semt halkının sosyal yaşamındaki refah seviyesi de yükselecektir. Aslında bugünlerde tarihe tanıklık ediyorsunuz” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Bölgesine gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan yatırımlar ile 2018 yılından itibaren bölgenin cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.