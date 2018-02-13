Başkan Büyükkılıç, 'Kentsel Tasarım Seminerine' katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir sohbet eden ve gündemi değerlendiren Başkan Memduh Büyükkılıç, şehirlerin ana sorunun tarihsel ve kültürel yapılarına sahip çıkılmaması, tarihi alanların yeterli korunamaması ve bu yapıların bir envanterinin olmaması ancak son 10 yılda çıkarılan yasa ve yönetmelikler ile bu çalışmaların büyük bir hız kazandığını ve adeta milli bir hizmet haline dönüştüğünü kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mekanların aslına uygun olarak onarılarak günümüzün kültürel, tarihsel ve turizm değerlerine hizmet verdiğini dolayısı ile hem tarihi mekanların korunduğunu hem de ekonomik kazanç ve istihdam oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kentsel Tasarım Semineri ile yerel yönetimlerce yapılan ve daha ilerisine yapılabilinecek çalışmaların değerlendirilmiştir. Bu kapsamda son 10 yılda belediyelerin bu konuda çok hassas olduğu ortaya çıkmıştır. Bu biraz da imkan ve yetki meselesidir. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetleri, tarihi yapıların bir Anadolu tapusu olduğu fikri ve gerçeği başarıyı artırmıştır. Çünkü belediyelere bu yetki ve mali imkan tanınmıştır. Şimdi tabiri caiz ise tarihi mekanlar adeta yeniden ayağa kaldırılmış ve gezecek, görünecek ve hizmet veren mekanlara dönüşmüştür. Tarihi mekanların aslına uygun olarak onarılmasını geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olarak görüyoruz. Anadolu’nun her karışı tarihi eserler ile doludur. 6000 yıllık bir tarih üzerine kurulu Anadolu bu zenginliği ile artık dünyanın bir çekim merkezi olmuştur” dedi.

Kentsel Tasarım Serminerinde Melikgazi ilçesinde bulunan 840 tescilli yapı bulunduğunu ve bu yapıların Selçuklu öncesi dahil, Anadolu beylikleri önceli dahil, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konuşmasında Melikgazi belediyesince 2015 yılında başlanılan çalışma ile 22 eserin aslına uygun olarak onarıldığını, 34 eserde çalışmaların devam ettiğini, 28 eserde proje çizildiğini ve 54 eserinde değerlendirme komisyonunda olduğu, tamamlanan eserlerinde bilim, kültür, sanat, turizm gibi bir çok alanda hizmet verdiğini açıkladı.

Büyükkılıç, Kentsel Tasarım Serminerinin Türkiye'nin ve Kayseri'nin adına hayırlı olmasını dilediğini, emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.