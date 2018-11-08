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Başkan Büyükkılıç Kuran Kursu Binasını Hizmete Açtı

Melikgazi ilçesinde hayırsever Fazilet-Bekir Küçükşahin ailesi tarafından yaptırılan Kur'an kursu açılışı yapıldı.

Başkan Büyükkılıç Kuran Kursu Binasını Hizmete Açtı

Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde inşa edilen Fazilet-Bekir Küçükşahin Kur'an Kursu binasının açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, katkıları dolayısıyla hayırsever aileye teşekkür etti. Belediye olarak hayırseverlerle ortak hareket ettiklerini ve Kuran kursu binasının çevre düzenlemesini gerçekleştirdiklerini ifade eden getiren Büyükkılıç, şöyle devam etti;
"Melikgazi Belediyesi olarak biz de eğitim, sağlık ve dini yapılara yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan son derece güzel bir Kur'an Kursu binası için belediye olarak biz de binanın çevre düzenlemesine ve yapılışında gerekli desteğimizi verdik. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu anlayışıyla çalışıyoruz."
Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi, daha sonra vatandaşlara aşure ikram edildi.
 

İHA

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