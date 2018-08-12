Başkan Büyükkılıç Labirent Parkı’nda

Sakarya Mahallesinde yapımı devam eden Labirent Parkının 2-13 yaş grubuna hitap eden ve eğlenceli olduğu kadar yön bulma kabiliyetini geliştiren bir park olduğunu belirten Büyükkılıç, park yapım alanında incelemelerde bulundu.



İlçe sınırları içerisinde 81 mahallede 524 ayrı çok amaçlı ve büyük ölçekli parklar bulunduğunu hatırlatan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Hem çocuğunuzun hem de sizin mutlu olacağınız 'çocuk dostu' parklar inşa ediyoruz. Bu parklar hem eğlenceli hem de öğretici parklar olmaktadır. Bu amaç ile 2-13 yaş arası çocukların saatlik veya tüm gün boyunca oyun oynayabilecekleri bir mekan içinde açık alan labirent sistemli parklar inşa ediyoruz. Labirent parklar ile çocuklar yön bulma, sese karşı yön bulma, eğlenceli olduğu kadar eğitici ve bilgilendirici alanlar oluşturacağız. Bilindiği gibi Melikgazi Belediyesi 7-12 yaş grubuna hitan eden ve Trafik Parkı ile çocuklara verilen önemi sergilemiştir. Bu parkımız da yoğun ilgi görecektir. Trafik parkı ilköğretim okullarının ilgi odağı olduğu gibi ana okul ve sınıfların ilgi odağı olacak''