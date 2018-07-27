Başkan Büyükkılıç, Mesleğine Ömür Veren Basın Mensuplarını Tebrik Etti

“Mesleğe Saygı ve Onur”Ödülleri töreninde mesleğinde 30,40 ve 50’nci yıllarını dolduran 31 basın mensubunun ödül törenine iştirak eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri yerel basın mensubu gazetecilerin her zaman şehrin gelişimine, sosyal ve kültürel yaşamına her zaman katkı sağlamışlar ve destek olmaktadırlar. Sağduyunun sesi ve haberi olan Kayserili basın mensubu arkadaşlarımızın yaş ortalaması çok genç olmasına karşın mesleğinde 60 yılı ile adeta bir ömür veren meslektaşları bulunmaktadır. Bugün kayseri basını mesleğine bir ömür veren bu fedakar ve özverili ağabeyleri sayesinde bir saygın bir konumdadır. Mesleğine ömür verenler ayrıca bu mesleğin birer hocası olmuşlardır. 31 basın mensubumuzu candan kutluyorum. Şehrimizde görev yapan hakikaten, birliğin ve beraberliğin sembolü olan, Kayserili basın mensubu kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Büyükkılıç, şahsı ve hemşerileri adına mesleğine bir ömür veren ve 31 basın mensubunu kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.

