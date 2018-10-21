Başkan Büyükkılıç Narlı Mescidi’ni Gezdi

Bozatlı Paşa Narlı Mescidi’nin tarihi mimarisi ve yapı tekniği açısından kentte, Anadolu Kültür Mirasını temsil edip, günümüze kadar ayakta kaldığına vurgu yapan Başkan Memduh Büyükkılıç; “Melikgazi Belediyesi olarak 18 tarihi mekanda aslına uygun onarım yapılmaktadır. Gülük Mahallesi’nde yer alan tarihi Bozatlı Paşa Narlı Mescidi’nde de bakım ve yenileme çalışması devam etmektedir. Mescit 18’inci yüzyılda yapılmıştır. Mescit dikdörtgen planlı bir yapı olup kesme ve moloz taştan inşa edilmiştir. İbadet mekanı dört ağaç direk tarafından desteklenen toprak bir damla örtülmüştür Taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu tarihi yapı aslına uygun olarak belediyemizce onarılmaktadır. Anadolu kültür mirası olan Bozatlı Paşa Narlı Mescidi’nde yapılacak çalışma ile bu tarihi yapı gelecek kuşaklara aktarılacaktır” dedi.

Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bozatlı Paşa Narlı Mescidi çalışmasının tamamlanması ile Kasım ayı içerisinde hizmete açılacağını kaydetti.

