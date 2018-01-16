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Başkan Büyükkılıç, ODTÜ Konağı’nı gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Nazımbey Mahallesinde yer alan ODTÜ Konağını gezerek restorasyon çalışması hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç, ODTÜ Konağı’nı gezdi
Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mekanların günümüz hizmetine kazandırılması için ağırlıklı bir program hazırladıklarını ve son 2 yılda 25 tarihi mekânda çalışmanın tamamlandığını, 16 tarihi yapıda devam ettiğini, 18 tarihi yapının ise proje kapsamında olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, gerçekleştirilen çalışmalar ile yapıların aslına uygun olarak onarıldığını belirtti.

Tescil kayıtlarında “Hacı Mehmet Türkaslan Evi” olarak geçen ve sivil mimarinin en güzel eserlerinden birisi olarak günümüze kadar ayakta durmayı başaran ender eserlerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi arasında 2015 yılında yapılan protokolle yapının kullanımı Melikgazi Belediyesi’ne tahsis edildi. ODTÜ KONAĞI aslına uygun olarak onarılmasının ardından sosyal ve kültür evi olarak kullanılacaktır. Dolayısı ile gelecek kuşaklara hizmet vermeye devam edecektir. Taş kemerli yapısı ve o döneme ait ahşap ve alçı süsleme sanatının en güzel örnekleri bu konakta sergilenmiştir. Bu yapı hem kullanılan yapı malzemesi, hem işçilik hem de sanat tarihi için bir Anadolu Kültür eseridir. Projesi ve kullanılan yapı malzemeleri ve mimari yapısı itibariyle 19.yy Anadolu aile yapısının yaşantısını gözler önüne sermektedir. Melikgazi Belediyesi yine bir tarihi mekâna dokunuş yaparak kültürel mirasa sahip çıkıp gelecek kuşaklara emanet edecektir."
Kurum Haberi
 
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