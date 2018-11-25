Başkan Büyükkılıç, "Öğretmenlerimize Özel Hizmetler"

Melikgazi Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme ile Çocuk Meclisi kurslarında eğitim veren öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir araya gelerek akşam yemeği ikramında bulundu.

Kutlama programına Belediye daire müdürleri ile Melikgazi Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim kursları ile Çocuk Meclisi kurslarında görevli öğretmenler katıldığı akşam yemeği etkinliğine Başkan Memduh Büyükkılıç, İstanbul ilinden telefon bağlantısı ile iştirak ederek öğretmenlere seslendi ve bu anlamlı günde yanlarında olamamanın üzüntüsü içerisinde olduğu söyledi.

Eğitimin ve eğitimcinin dostu olduğunu, yatırım ve hizmetlerle de Melikgazi yatırım ve hizmetlerle de her zaman tescillediğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak 2000 yılında Keykubat Mahallesi'nde çok amaçlı ve büyük ölçekli bir park yaparak 24 Kasım Öğretmenler Parkı ismini vermiştik. O günden bugüne kadar yatırım, onarım ve bakım yapmadığımız okul kalmamıştır. Bu yetmediği gibi 12 okul inşa ederek bölge halkının hizmetine sunduk. Bugüne kadar onlarca okulda öğretmenler odası tanzim ve döşemesi yaptık. Okullara açık alan ve kapalı alan spor sahaları, vermiş olduğumuz eğitim kursları, hep eğitim ve eğitimciye yapılan yatırımlardır" dedi.

