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Başkan Büyükkılıç Prof. Dr. Erkılıç’ı tebrik etti

Belediye Başkanı olmasının yanı sıra Nöroloji Uzmanı bir hekim olan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sağlık Bakanlığınca yapılan araştırma sonucunda Kayseri’de en çok kornea nakli yapan hekim olma başarısını gösteren Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç’ı tebrik ettiğini söyledi. 

Başkan Büyükkılıç Prof. Dr. Erkılıç’ı tebrik etti

“Makar-ı Ulemalar şehri Kayseri’de Erciyes, Nuh Naci ve Abdullah Gül Üniversitelerinin akademik başarılarının yanı sıra akademisyenlerin kişisel başarıları ile her zaman gurur duyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Anadolu’nun göz bebeği, marka şehri Kayseri her zaman başarıları ile adından söz ettiriyor. Türkiye’nin en büyük şehir hastanesinin yanı sıra birçok özel sağlık kuruluşları ile Anadolu’nun sağlık üssü olan şehrimizde son olarak Sağlık Bakanlığı’nca yapılan araştırma ve değerlendirme sonunda en çok kornea nakli yaparak görmeyenlere umut ışığı olan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç hocamızın başarısı bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Bu başarı elbette uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikiminin sonucudur. Kuddusi hocamızı tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” dedi. 

Melikgazi Belediyesi olarak halk sağlığını çok önemsediklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” felsefesinden hareketli insan odaklı çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda “Biz Varız” diyor, hizmet ediyoruz. Sağlık alanında İldem ve Danışmentgazi Semt Polikliniği, birçok mahallede açılan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu hizmetleri ile Melikgazi Belediyesi’nin Kayseri’de ki sağlık hizmetlerine en önemli katkıyı sağladığını sözlerine ekledi.
 

İHA

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