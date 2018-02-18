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Başkan Büyükkılıç'tan ihaleye davet

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediye ait mesken, ticaret, bağ ve sayfiye arsaları ile işyeri ihale ile bu hafta içerisine satışa sunulacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç'tan ihaleye davet

Konut yaptırmak isteyen kooperatifler ile yapı müteahhitler için bu arsa satışlarının bir fırsat olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait muhtelif yerlerde bulunan 3 adet yapılı işyeri ve 48 adet imar parselli bağ, ticaret ve konut arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhalelerimiz için gerekli ilanlar yapılmış olup yine açık ve şeffaf bir ihale gerçekleştirilecektir“ dedi.

51 arsa satışı için Belediye Meclisinden yetki aldıklarını ve arsa satışları İhalesinin yarın yapacaklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, satışlarından elde edilecek gelir ile Melikgazi İlçesine spor alanları, park ve bahçeler, Kapalı Semt Pazar yerleri, otoparklar ve sosyal konutlar inşa edileceğini sözlerine ekledi.
İHA
 
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