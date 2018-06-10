Başkan Büyükkılıç'tan Kadir Gecesi Mesajı

Sevgi ve barış ortamında yaşadığımız güzel ülkemizde

Kur’an-ı Kerim’in inmeye İslam’da en kutsal ve faziletli gece olan Kadir gecesinin, BİN AYDAN DAHA HAYIRLI olduğunu ve Kur’an-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir süre bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç “Aziz hemşerilerim, Kadir Geceniz mübarek, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmet dolsun. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin önemini layıkıyla idrak etmek, hepimize nasip olsun. Sevgi ve barış ortamında yaşadığımız güzel ülkemizde ve cennet şehrimizde; bu geceler, duygularımızı tazelememiz için önemli bir vesiledir. Kendimizi dinlememiz ve durup düşünmemiz için önemli bir fırsattır. Kadir Gecesi'nin gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyor, hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum“ dedi.

Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin sizlere, efradı ailenize ve bütün İslam âlemine hayır bereket ve huzur getirmesini dilediğini ifade eden Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Mübarek Kadir Gecesini en kalbi duygularla kutladığını, tüm insanlık alemine esenlikler getirmesini yüce ALLAH’tan niyaz ettiğini sözlerine ekledi.