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Başkan Büyükkılıç'tan Mevlid Kandili Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Kasım Pazartesi gününü, Salı’ya bağlayan gecenin Mevlit Kandili olması sebebi ile yayınlamış olduğu, mesajda “Mevlit Kandiliniz milletimiz için hayırlara vesile olsun“ dedi.

Başkan Büyükkılıç'tan Mevlid Kandili Mesajı

Başkan Memduh Büyükkılıç, İslam âleminin bu gece Peygamber efendimizi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) ‘nin dünyaya gelişini, âlemleri şereflendirdiği, nurlu vücudunun dünyaya intikal ettiği Veladet Kandilini kutladığını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Peygamber Efendimiz Rebıuvlevvel ayının 12. sinde dünyaya teşrif ettiğini ve bu itibar ile bu ayın 12. gecesi Hicri senesinin ilk kandili olduğunu ifade ederek, bu akşam Peygamberimiz (S.A.V) ‘in teşriflerinin idrak edileceğini ve bu gecenin manevi zenginliğinden istifade etmek gerektiğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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