Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükkılıç Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı.

Başkan Büyükkılıç Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı

Hunat Camii önünde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan “Vekaleten Kurban Bağış Merkezi”nin açılışa katılan Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, kampanyayla kardeşlik duygusunun pekişeceğini söyledi. 

Dünyada 145 ülkedeki ihtiyaç sahibine bağışlanan kurbanların ulaştırılacağı bu organizasyon ile asılda Kurban bayramının özünde bulunan paylaşım ve yardımlaşma duygularının yerine getirilmiş olduğunu iade eden Büyükkılıç, ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşin İle Yakınlaş’ mesajına uyarak kurban bağışında bulundu. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.