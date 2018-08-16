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Başkan Büyükkılıç’a özel davet

Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Seyhan, Genel Sekreter Mehmet Tav ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Göktürk ve Şenel Güngör, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç´ı makamında ziyaret ederek 9. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali´ne davet ettiler.

Başkan Büyükkılıç’a özel davet

Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediyesinin yatırım ve hizmetlerini yakından takip ettiklerini ve hizmetlerinden büyük oranda faydalandıklarını, özellikle kültür, sanat, spor ve sosyal belediye hizmetlerini takdir ettiklerini bundan dolayı da, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç´a teşekkür ettiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını kaydettiler.

Belediyeciliğin temelinin sosyal, kültürel ve yöresel hizmetlerin karşılanması olduğunu, çünkü insan ve toplum odaklı bir belediyecilik anlayışının önceliklere bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç ”Melikgazi Belediyesince sosyal ve kültürel belediyecilik ilkelerini yerine getiriyoruz. Yöresel ve bölgesel değerlere önem veriyor ve Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali gibi etkinliklerin öncüsü ve destekleyicisi oluyoruz. Anadolu´muzun değerleri artık bizim için birer tapu niteliğinde olup toplumsal barışın ve birlikteliğin en önemli unsurudur. Pınarbaşı-Kaynar´da gerçekleştirilen Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali´de bunlardan biridir” dedi.
Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri bu ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkasya Derneği ile sosyal belediyecilik çalışmalarında ortak yapılabilecek projeleri değerlendireceklerini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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