Başkan Büyükkılıç’tan yeni yıl mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni umutlar ve heyecanlarla karşılanan 2018 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.



2017 yılının cazibe merkezi Melikgazi’nin yatırım ve hizmet dolu yıllarından biri olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç Melikgazi de 2023 yılının heyecanı ve şevki ile daha da ileriye götürecek projelerin temellerinin atıldığını altyapıda, şehircilikte, kentsel dönüşümde, kültürde, sanatta, sağlık ve sporda büyük yatırımların ilçeyi adeta kuşattığını kaydetti.



Restorasyon projeleri ile tarihi eserleri sahiplenilerek gelecek kuşaklara Anadolu Mirası olarak bırakıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, mesajında şunları söyledi:

”2017 yılında yaptığımız çalışmalarla, gerçekleştirdiğimiz köklü değişim ve dönüşüm hamleleriyle Melikgazi Anadolu’da örnek ve referans belediye olmuştur. Alt yapı, imar ve fen işleri gibi fiziki belediyecilik anlayışından öte sosyal belediyeciliği de ön plana alarak şeffaf ve adaletli bir hizmet anlayışıyla şehrimiz için gerekli olan her şeyi yapmaya devam ediyoruz. 2017 yılında önemli sosyal ve fiziki çalışmaları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken; 2018 yılında da şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hemşerilerimizin desteği ile yapmaya devam edeceğiz”

Kurum Haberi

