Başkan Memduh Büyükkılıç, Ankara’da

27 Kasım 2018 Salı günü düzenlenecek grup toplantısında da 20 ilin belediye başkan adayların açıklanacağını bildiren Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki grup toplantısına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Adayı olarak iştirak ettiğini kaydetti.

Açıklanacak iller arasında İstanbul'un yer almadığını ve Ankara’ya Mehmet Özhaseki’ye destek olmak için gittiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2018 seçim startının verildiğini ve çalışmalara başlanıldığını sözlerine ekledi.





