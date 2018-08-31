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Başkan Memduh Büyükkılıç, Bozatlı Paşa Narlı Mescidi’nde

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçede yer alan ve Osmanlı Dönemi’ne ait Gülük Mahallesi’nde yer alan tarihi Bozatlı Paşa Narlı Mescidi’nin, restorasyon ile bakım ve onarım çalışmasının devam ettiğini söyledi. 

Başkan Memduh Büyükkılıç, Bozatlı Paşa Narlı Mescidi’nde

Bozatlı Paşa Narlı Mescidi’nin tarihi mimarisi ve yapı tekniği açısından kentte, Anadolu Kültür Mirasını temsil edip, günümüze kadar ayakta kaldığına vurgu yapan Başkan Memduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi olarak 18 eserde ise çalışmalarımız devam ediyor. Gülük Mahallesi’nde yer alan tarihi Bozatlı Paşa Narlı Mescidi’nde bakım ve yenileme çalışması devam ediyor. Mescit 18'inci yüzyılda yapılmıştır. Mescit 7.34x12,52 m ölçüsünde dikdörtgen planlı bir yapıdır. Kesme taş ve moloz taştan yapılan mescidin ibadet mekanı dört ağaç direk tarafından desteklenen toprak bir damla örtülmüştür Taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu tarihi yapı aslına uygun olarak belediyemizce onarılmaktadır. Anadolu kültür mirası olan Bozatlı Paşa Narlı Mescidi’nde yapılacak çalışma ile bu tarihi yapı gelecek kuşaklara aktarılacaktır” dedi. 

Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bozatlı Paşa Narlı Mescidi çalışma alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı ve bu yıl hizmete açılacağını kaydetti. 
 

İHA

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