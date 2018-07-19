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Başkan Memduh Büyükkılıç’tan İlayda Emen’e geçmiş olsun mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milli sporcu İlayda Emen’in sakatlığı sebebi ile ameliyat olması sonrası bir mesaj yayımlayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

Başkan Memduh Büyükkılıç’tan İlayda Emen’e geçmiş olsun mesajı

Başkan Büyükkılıç mesajın da şu görüşlere yer verdi: "2016 yılında Dünya ikinciliği, 2017 yılında Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu İlayda Emen, Moskova’da düzenlenen 2018 Avrupa Şampiyonası’nda sakatlanması sonrası ilimizde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilmiş olup, milli sporcumuza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum” 
Başkan Büyükkılıç, milli sporcu İlayda Emen’in en yakın sürede iyileşerek yine başarılarını beklediklerini sözlerine ekledi.
 

İHA

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