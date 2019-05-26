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Bayram ikramiyeleri ödendi

Melikgazi Belediye Başkanı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı öncesi belediyede işçi statüsünde çalışanların bayram ikramiyelerinin tam ve zamanında ödendiğini söyledi.

Bayram ikramiyeleri ödendi

Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanında ödendiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, referans Melikgazi Belediyesi’nin çalışanların alın teri kurumadan maaş, ikramiye ile ayni alacakların ödendiğini kaydetti.
 
Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerin yer aldığı, alış veriş merkezlerin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir şekilde geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Palancıoğlu, “Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bayram da vardiya usulü görev yapacak tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bayramlarını kutluyorum. 1071 çalışanın 16 günlük yevmiye toplamı ve ayrıca 75 TL olmak üzere ikramiye ödemesinin bayram öncesi hesaplarına yatırıldı. Bayram alış verişlerine katkı sağlandı” dedi. 

İHA

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